ضيافات: أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة من ”أناد” تشارك في المنتدى الدولي للمرأة
كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسات المصغرة،نسيم ضيافات اليوم السبت عن مشاركة أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة من ”أناد” في المنتدى الدولي للمرأة.
ونشر صيافات عبر صفحته على فايسبوك:”تشارك اليوم أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ”أناد” في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.”
وأضاف:”كما ستشارك 15 مؤسسة مصغرة في معرض الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي ستجرى أشغاله على مدى يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” عرض لمؤسسات مصغرة .
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“ANADE” تدعو حاملي المشاريع المتابعين قضائيا التقرب إليها للتكفل بهم
“ANADE” تدعو حاملي المشاريع المتابعين قضائيا التقرب إليها للتكفل بهم
دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسات المصغرة نسيم ضيافات الشباب حاملي المشاريع والمتابعين قضائيا، التقرب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وذلك من أجل التكفل بهم وحل وضعياتهم.
وقال ضيافات أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “Anade” ستتكفل بالشباب أصحاب المشاريع المتابعين قضائيا. ويتعلق الأمر بالشباب حاملي المشاريع والمتابعين قضائيا من البنوك، في حالة عدم تسديد القرض البنكي. أو في حالة تبليغهم عن طريق المحضر القضائي بأمر الحجز أو أمر بالبيع.
ودعا ضيافات هذه الفئة المتابعة قضائيا التقرب إلى الوكالات الولائية لدعم المقاولاتية “ANADE”، في أقرب وقت، لحل وضعياتهم. كما سترافقهم أمام مصالح البنك لوقف المتابعات القضائية وكذا إجراءات الحجز وبيع العتاد.
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