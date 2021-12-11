ضيافات: أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة من ”أناد” تشارك في المنتدى الدولي للمرأة

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسات المصغرة،نسيم ضيافات اليوم السبت عن مشاركة أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة من ”أناد” في المنتدى الدولي للمرأة.

ونشر صيافات عبر صفحته على فايسبوك:”تشارك اليوم أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ”أناد” في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.”

وأضاف:”كما ستشارك 15 مؤسسة مصغرة في معرض الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي ستجرى أشغاله على مدى يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” عرض لمؤسسات مصغرة .

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