ضيافات: إستحداث 24 ألف منصب شغل و57 مليار دج ديون المؤسسات المتعثرة

بلغ حجم التمويلات الموجهة للمؤسسات المصغرة خلال سنتي 2020 و2021 10 آلاف تمويل من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وأوضح نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ان حججم هذه التمويلات سمح بإستحداث 24 ألف منصب شغل.

وخلال نزوله ضيفا على للقناة الإذاعية الأولى أكد ضيافات أن رهان السنة الجديدة 2022 هو كيفية إنشاء مؤسسات مصغرة تتماشى مع متطلبات السوق الوطنية. وتابع ذات المسؤول “الإصلاحات التي مسّت الجانب القانوني أزالت كل العراقيل التي كانت تمنع سابقا من استحداث المؤسسات المصغرة“.

وأشار الوزير إلى الارتفاع المذهل لعدد الطالبات لإنشاء مثل هذه المؤسسات المصغرة والمتجاوز 59 الف طلبا خلال الفترة الممتدة من جويلية 2020 إلى غاية نهاية سنة 2021 وأنه “تم تكوين 25 ألف شاب في مجال طريقة تسير مثل هذه المؤسسات”.

أما بخصوص مسح ديون المؤسسات المتعثرة قال ضيافات انه لا يمكن مسح ديونهم لكن ستكون هناك بعض الاستثناءات. وأضاف الوزير انه بعد دراسة الملفات تبيت أن ما نسبته 90 بالمائة من المؤسسات متعثرة في حين 30 بالمائة ناجحة. وأوضح ضيافات “من أجل هذا الغرض تم إنشاء منصة رقمية يقوم أصحاب المؤسسات المتعثرة بتسجيل أنفسهم من أجل دراسة ملفاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لوضعيتهم”.

ومن أجل إمتصاص هذا العدد الهائل من المؤسسات متعثرة فقد ن بلغت قيمة المساعدات المالية التي خصصت لتعويض ديون المؤسسات المصغرة المتعثرة 57 مليار دج.

هذا وثمن الوزير الإصلاحات التي تمت خلال السنتين الفارطتين بمشاركة الخبراء، ممثلي المجتمع المدني وجميع الأطراف التي ساهمت في إثراء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

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كشف الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. أنه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل إطلاق التمويلات الموجهة للمؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”. وذلك بعد أشهر من توقفها.

وقال ضيافات، إن الكثير من الشباب يتساءل عن توقف التمويلات لمدة تفوق ثلاثة أشهر.

وأوضح الوزير المنتدب، أن هذا التوقف يرجع إلى التغيرات التي سجلت بخصوص الأمر بالصرف. حيث انتقلت هذه المهمة من وزارة العمل ثم المالية إلى الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة”. مضيفا أن العملية ستنطلق الأسبوع القادم بكل التمويلات”.

وأكد ضيافات في نفس السياق، متابعة قطاعه لكل المستجدات على المستوى المحلي فيما يتعلق بالمؤسسات المصغرة. مضيفا أنه يعمل على تدارك كل النقائص المسجلة. لاسيما بعد استكمال الإطار التشريعي من خلال صدور كل المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بقروض الإستغلال وإعادة تمويل المؤسسات المصغرة وغيرها.

وأضاف ضيافات، أنه تم هذا الأسبوع إتخاذ إجراءات إتجاه بعض الإطارات الذين قصروا في حق الشباب المقاول. كما ثمن ضيافات الدور الهام الذي تلعبه المرأة في تنشيط المقاولاتية.

كما كشف في هذا الإطار، أن 30 بالمائة من الطلبات التي استقبلت على مستوى الارضية الرقمية المخصصة لإنشاء المؤسسات المصغرة والبالغ عددها 59 ألف طلب، قامت بها نساء. مشيرا إلى توجه النساء نحو الإستثمار في عدة شعب صناعية هامة. مؤكدا أن نسبة التعثر في الوسط النسوي ضعيفة نسبيا.

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ضيافات: أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة من ”أناد” تشارك في المنتدى الدولي للمرأة

وكشف الوزير عن مشاركة أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة من ”أناد” في المنتدى الدولي للمرأة.

ونشر صيافات عبر صفحته على فايسبوك:”تشارك أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ”أناد” في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.”