ضيافات: إطلاق التمويلات الموجهة للمؤسسات المصغرة الأسبوع المقبل

كشف الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. أنه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل إطلاق التمويلات الموجهة للمؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”. وذلك بعد أشهر من توقفها.

وقال ضيافات على هامش إنعقاد المنتدى الدولي للمرأة الذي نظمته الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إن الكثير من الشباب يتساءل عن توقف التمويلات لمدة تفوق ثلاثة أشهر.

وأوضح الوزير المنتدب، أن هذا التوقف يرجع إلى التغيرات التي سجلت بخصوص الأمر بالصرف. حيث انتقلت هذه المهمة من وزارة العمل ثم المالية إلى الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة”. مضيفا أن العملية ستنطلق الأسبوع القادم بكل التمويلات”.

وأكد ضيافات في نفس السياق، متابعة قطاعه لكل المستجدات على المستوى المحلي فيما يتعلق بالمؤسسات المصغرة. مضيفا أنه يعمل على تدارك كل النقائص المسجلة. لاسيما بعد استكمال الإطار التشريعي من خلال صدور كل المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بقروض الإستغلال وإعادة تمويل المؤسسات المصغرة وغيرها.

وأضاف ضيافات، أنه تم هذا الأسبوع إتخاذ إجراءات إتجاه بعض الإطارات الذين قصروا في حق الشباب المقاول. كما ثمن ضيافات الدور الهام الذي تلعبه المرأة في تنشيط المقاولاتية.

كما كشف في هذا الإطار، أن 30 بالمائة من الطلبات التي استقبلت على مستوى الارضية الرقمية المخصصة لإنشاء المؤسسات المصغرة والبالغ عددها 59 ألف طلب، قامت بها نساء. مشيرا إلى توجه النساء نحو الإستثمار في عدة شعب صناعية هامة. مؤكدا أن نسبة التعثر في الوسط النسوي ضعيفة نسبيا.

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ضيافات: أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة من ”أناد” تشارك في المنتدى الدولي للمرأة

وكشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسات المصغرة، نسيم ضيافات عن مشاركة أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة من ”أناد” في المنتدى الدولي للمرأة.

ونشر صيافات عبر صفحته على فايسبوك:”تشارك أكثر من 500 مؤسسة مصغرة ممولة في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ”أناد” في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.”

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