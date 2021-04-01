ضيافات: خفض نسبة المساهمة الشخصية إلى 5 بالمائة للشباب الراغببين في إنشاء مؤسسة مصغرة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات ، عن خفض نسبة المساهمة الشخصية رسميا إلى 5 بالمائة.

وذلك لفائدة الشباب الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” (أنساج سابقا).

وجاء تصريح الوزير المنتدب، أمس الأربعاء، خلال كلمة ألقاها أثناء مراسم التوقيع على إتفاقية شراكة بين دائرته الوزارية ووزارة الثقافة.

وكشف ضيافات، أن الوزير الأول قام بالتوقيع على مرسوم تنفيذي سيتم بموجبه خفض نسبة المساهمة الشخصية إلى 5 بالمائة، مقابل 15 بالمائة سابقا.

وأضاف الوزير المنتدب، أنه سيتم الشروع في العمل بالنسبة الجديدة فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

واعتبر ضيافات، أن مثل هذه القرارات جاءت تتويجا لجهود تم بذلها طيلة سنة كاملة من أجل تحسين التكفل بالشباب المقاول والاستجابة لانشغالاته.