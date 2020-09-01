ضيافات: لا مسح لديون مستفيدي أونساج.. وقانون جديد للصفقات

كشف نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلف بالمؤسسات المصغرة عن إطلاق أرضية رقمية للتواصل بين الشباب.

جاء هذا خلال لقاء تشاوري بالشباب والجمعيات والمستثمرين في القطاع المؤسسات الصغيرة بالوادي.

وأضاف أنه سيتم إطلاق أرضية رقمية دورها الأساسي ربط وتحسين التواصل بين الشاب المستثمر والوزارة الوصية بعيدا عن الوساطة والبيروقراطية.

واضاف ضيافات ان مسح ديون المستفيدين من مشاريع اونساج وصناديق الدعم غير واردة.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة جدولة ديون المستفيدين في شكل أقساط بناء على وضعية المؤسسة وذلك بداسة كل ملف لوحده.

واضاف الوزير، ان مسح الديون يخص و يشمل المتوفين، أو الذين أصيبوا بإعاقات ذهنية أو حركية تمنعهم من التسديد.

وتحدث وزير المنتدب للموسسات المصغرة عن اعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، لتمكين المؤسسات المصغرة من النشاط ودفعها الاندماج في سوق العمل.

من جهته دعا الوزير المستثمرين الخواص إلى إنشاء جمعيات ومؤسسات للتكفل بإنشغالات مناطق النشاطات ودحرجة مشاكلهم بالتواصل المباشر مع وزارات ذات الصلة لإزالة كل مطبات الاستثمار وبعث الاقتصاد الوطني في خلق الثروة ومناصب شغل للقضاء على البطالة، وانتاج منتوج جزائري يلبي حاجيات المواطن وينافس في الأسواق الوطنية والافريقية والعالمية.