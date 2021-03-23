ضيافات.. مرافقة الموظفين من شأنه أن يكفل لهم أفضل سبل النجاح

ألحّ الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، على أنّ القطاع سيسعى لمرافقة الموظفين بالقطاع ببعض ولايات الوطن وتوجيههم.

وأوضح نسيم ضيافات، أن مرافقة الموظفين، من شأنه أن يكفل لهم أفضل سبل النّجاح في مهامهم لتحقيق الأهداف المسطّرة.

وأشرف الوزير المنتدب، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وتم تنظيم الأشغال بقاعة المحاضرات حيجب الطيب، بمقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حول الاستراتيجية الجديدة للوكالة آفاق2020/2024.

ويدوم الملتقى يومان، بمشاركة 51 مدير وكالة ولائية، وتقديم مداخلات حول الإستراتيجية الجديدة وعرض مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات.

إضافة إلى تقديم عرض حول خارطة المشاريع، وفي الأخير تقديم عرض حول المؤسسات المتعثرة.

وأكد الوزير، أن اللقاء يندرج ضمن مخطط عمل يحث على تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة والتكفل بالمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات.