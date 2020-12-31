ضيافات نسيم: إن شاء الله سنة 2021 تكون فاتحة خير نحو بناء جزائر جديدة
قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم تهانيه بمناسبة حلول السنة الميلادية 2021.
ودعا الوزير في برقية التهنئة
الله أن يرفع البلاء والوباء وأن ينزل رحمته على الذين توفيو جراء فيروس كورونا
.
كما تمنى ضيافات ان تكون سنة2021فاتحة خير نحو بناء جزائر جديدة وأن تحل بمزيد من النجاحات والتوفيق خدمة لوطننا المفدى.
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