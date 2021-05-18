ضيافات يبحث سبل التعاون مع السفير المصري في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية

إستقبل الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات ، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، أيمن مشرفة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية.

وأوضح البيان، أنه تم التطرق إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك، لإعطاء الفرصة للشباب المقاول في كلا البلدين لتجسيد مشاريع مشتركة.

من جهته أكد الوزير، إستعداد قطاعه لدراسة جميع فرص ومبادرات التعاون التي تساهم في بعث وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و مصر في المجال الاقتصادي.

وأضاف البيان، أنه سيتم تشجيع المؤسسة المصغرة على الانفتاح على مختلف الأسواق الخارجية.

أما السفير المصري فأكد رغبته في وضع برنامج تعاون يسمح لبلاده بتقوية الروابط الاقتصادية مع الجزائر بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.