ضيافات يبحث مع سفير قطر سبل توسيع التعاون الثنائي في مجال المؤسسات المصغرة

بالمقابل أكد السفير حرص بلاده على تقوية التعاون الثنائي مع الجزائر في المجال الاقتصادي، بما في ذلك قطاع المؤسسات المصغرة،

من خلال تبادل التجارب والخبرات بين البلدين واستغلال مختلف فرص الأعمال التي يتيحها قطاع المؤسسات المصغرة .