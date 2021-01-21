ضيافات يبحث مع سفير قطر سبل توسيع التعاون الثنائي في مجال المؤسسات المصغرة

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات اليوم، سفير دولة قطر بالجزائر،حسن بن إبراهيم المالكي.
وبحث الطرفان خلال هذا القاء الذي جرى بمقر الوزارة، سبل توسيع التعاون الثنائي إلى مجال المؤسسات المصغرة.
وأكد الوزير على ضرورة استغلال الطاقات الشبابية بين البلدين في مجال المقاولاتية للمساهمة في تحقيق مختلف المشاريع الصغيرة الاقتصادية.
كما عرض ضيافات تجربة الجزائر في هذا المجال، والإصلاحات الأخيرة التي تم تنفيذها في القطاع والتي تهدف إلى تشجيع الشباب من أجل الاستثمار، معبرا في نفس الوقت عن استعداد بلادنا لبعث جسور التعاون مع دولة قطر الشقيقة في هذا لمجال.
بالمقابل أكد السفير حرص بلاده على تقوية التعاون الثنائي مع الجزائر في المجال الاقتصادي، بما في ذلك قطاع المؤسسات المصغرة،
من خلال تبادل التجارب والخبرات بين البلدين واستغلال مختلف فرص الأعمال التي يتيحها قطاع المؤسسات المصغرة .
وفي الأخير تم الاتفاق على بدء العمل،لتحديد الأهداف التي يمكن الوصول إليها في هذا الإطار لأجل تنفيذها في القريب العاجل.
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