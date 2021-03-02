ضيافات يبحث مع نظيره الكولومبي سبل تعزيز التعاون الثنائي

عقد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم، اليوم الثلاثاء اجتماع عمل مع نظيره الكولومبي نائب الوزير المكلف بالمقاولاتية صول بينيدا هويويس.

وجرى هذا اللقاء بتقنية التحاضر المرئي، أين تم خلاله بحث سبل التعاون بين البلدين.

وقد شكل هذا اللقاء أيضا فرصة لدراسة جميع المبادرات التي من شأنها المساهمة في بعث وتعزيز التعاون الثنائي في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة وإعطاء الفرصة للشباب المقاول في كلا البلدين لتجسيد مشاريع مشتركة على أرض الواقع.

كما نوه الوزير ضيافات بالتجربة الجزائرية في تشجيع الشباب على تحقيق مشاريعهم الخاصة من خلال الإمكانيات والكفاءات العالية التي يحوزهما في مختلف المجالات، والتي من شأنها جلب اهتمام مختلف المستثمرين الدوليين بما فيهم الكولومبيين.

وبدوره اكد الوزير الكولومبي حرص بلاده على تقوية تعاونها الإقتصادي مع بلد مثل الجزائر، حيث أفاد بأن هذا اللقاء سيفتح أفاق شراكة واعدة بين البلدين في المستقبل.

وفي الأخير اتفق الوزيران على خارطة طريق تستجيب لأهداف هذا التعاون في القريب العاجل.