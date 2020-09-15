ضيافات يدرس الاستراتيجية الجديدة لإنعاش المؤسسات المصغرة وتمكينها من تسديد قروضها

أشرف اليوم الثلاثاء ضيافات نسيم على تنظيم لقاء تشاوري مع الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال المقاولتية والمؤسسات المصغرة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة اشرف على اللقاء بمقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وتمحور اللقاء حول الاستراتيجية الجديدة المسطرة والرامية إلى إنعاش المؤسسات المصغرة لإنقاذها وتمكينها من فرص جديدة لتسديد قروضهم.

وهذا بإعادة بعث المؤسسات المتعثرة وتشجيع استحداث مؤسسات مصغرة ناجعة قصد تحقيق المقاربة الاقتصادية المنشودة وفق رؤية اقتصادية شاملة مع تصحيح النقائص المسجلة في جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

حيث أعطيت الكلمة إلى كل ممثلي الجمعيات و المنظمات من أجل طرح الإنشغالات و الإقتراحات.