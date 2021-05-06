ضيافات يستقبل السفير الموريتاني بالجزائر

ويدخل اللقاء في إطار متابعة تنفيذ محاور التعاون المتفق عليها بين الجزائر وموريتانيا في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية.

وخلال هذا اللقاء، تحادث الطرفان حول مدى تقدم التحضيرات في البلدين لتجسيد مختلف النقاط التي يمكن ان يشملها التعاون الثنائي في هذا المجال، كتوقيع مذكرة تفاهم وتأسيس منتدى اعمال موجه للشباب المقاول وتنظيم لقاءات b to b.

هذا وأبدى الطرفين ارتياحهما الكبير بخصوص الارادة المشتركة في البلدين لتجسيد هذا التعاون على ارض الواقع في قادم الاسابيع.