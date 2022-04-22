ضيافات يستقبل سفير المملكة العربية السعودية

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة السيد نسيم ضيافات سفير المملكة العربية السعودية عبد الله بن ناصر البصيري الذي أدى زيارة مجاملة و عمل.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء التعرض الى فرص و آفاق التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة، حيث تم التباحث حول الآليات التي من شأنها توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى هذا المجال الذي يلعب دورا رئيسيا في خلق الثروة و مناصب الشغل.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية، التي ستسمح بتحقيق مشاريع تعاون مشتركة بين البلدين خلال الأشهر القادمة ،حيث أكد السفير السعودي بأن بلاده تولي أهمية كبيرة لبعث التعاون القائم على الشراكة الحقيقية والمنفعة المتبادلة مع الجزائر.

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أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات. عن إطلاق منصة تسجيل رقمية خاصة بالحرفيين الجزائريين لمرافقة هذا النشاط الإقتصادي الهام. و ذلك بمناسبة إستقباله مجموعة من الحرفيين من ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة، فقد إستقبل ضيافات مجموعة من الحرفيين من ولايتي الجزائر وبومرداس. حيث إستمع لعرض حول الوضعية التي يعيشها النشاط الحرفي في الجزائر. وكذا الصعوبات والمشاكل التي تواجه الحرفيين في مزاولة نشاطهم. كنقص المواد الأولية وصعوبة تسويق منتجاتهم.

كما أكد ضيافات في ذات السياق، إلتزام مصالح الوزارة المنتدبة بمرافقتهم عبر برمجة لقاءات أسبوعية تجمع الحرفيين مع مدراء الوكالات الولائية. لتلقي كل الشروحات اللازمة للإستفادة من الإمتيازات و التسهيلات الممنوحة من قبل وكالتي “أناد” و”أونجام” لمختلف الفئات العمرية من أجل إستحداث مؤسساتهم المصغرة.

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