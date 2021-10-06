ضيافات يستقبل سفير بنغلاديش وهذا ما تناوله الطرفان

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم، سفير بنغلاديش بالجزائر، محمد زلكار نعين.

وجاء في بيان للوزارة المنتدبة بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. والاستفادة من الخبرة البنغالية في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية.

وتطرق الطرفين إلى التجربة البنغالية في مجال المؤسسات المصغرة بالأخص الناشطة في مجالات خياطة الملابس. وصناعة النسيج وتربية المائيات والصناعات الغذائية.

وأكد الوزير على أن الجزائر تبقى متفتحة على جميع فرص التعاون مع جمهورية بنغلاديش. بما في ذلك وضع كل السبل التي من شأنها خلق روابط تعاون بين شباب البلدين في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة.

أبدى السفير استعداده التام لتجسيد الخطوات اللازمة التي من شأنها تحقيق هذه الفرص والسعي لتطوير سبل الاستثمار بين البلدين. بما يسمح بتعزيز أواصر التعاون والشراكة الثنائية.

كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل من أجل تهيئة كل الظروف التي تسمح ببعث هذا التعاون متى سمحت الفرصة لذلك.