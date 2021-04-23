ضيافات يعزي أسرة المرحوم وزير المالية الأسبق

قدم الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، تعازيه الخالصة لعائلة المرحوم عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية الأسبق.
وقال الوزير في برقية تعزية:”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن و الأسى، تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية الأسبق.”
قبل ان يضيف ذات المتحدث:”وبهذا المصاب الجلل اتقدم بخالص التعازي لكافة أسرة الفقيد راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.”
وتجدر الإشارة، إلى أن الفقيد توفي صبيحة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 72 سنة.
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