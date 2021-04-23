ضيافات يعزي أسرة المرحوم وزير المالية الأسبق

قبل ان يضيف ذات المتحدث:”وبهذا المصاب الجلل اتقدم بخالص التعازي لكافة أسرة الفقيد راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.”

وتجدر الإشارة، إلى أن الفقيد توفي صبيحة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 72 سنة.