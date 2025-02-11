ضيافات نسيم الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة أمام العدالة يوم غد

من المنتظر أن تفتح الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم غد، قضية فساد متابع بها الوزير السابق المنتدب، المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، رفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته ومتهمين آخرين. لتورطهم في ملف فساد طال شركة “ألريم” وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة نسيم ضيافات.

وسبق أن أصدرت الجهة القضائية ذاتها إجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لإجراء خبرة قضائية، بعدما استأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد التي أدانت نسيم ضيافات، بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً، ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع حكم بالبراءة لزوجته “س.ك”، وحكم بالبراءة أيضا للمدعو “ص.ع” مدير “أناد” وكالة سطيف سابقا. مع تبرئة المدير العام السابق لـ “أناد” “ب.م.ش”، بينما أدين خليفته “م.ش.ب” بـ18 شهراً حبساً نافذاً و200 ألف دج غرامة مالية نافذة.

كما تمت إدانة شقيق ضيافات نسيم، المدعو عبد المالك ضيافات، بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبساً ومليون دج غرامة مالية نافذة، للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة “أريم”، وإدانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم، المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبساً نافذاً و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. و البراءة لمديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم، المدعوة “ت”، وإدانة الحرفيين “خ.ر”، “م.أ” بعقوبة عاماً حبساً موقوفة النفاذ و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

كما أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد أحكاما أخرى متفاوتة، لبقية المتهمين، تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذاً و5 سنوات لأحد المتهمين الموجود في حالة فرار “س .ع”، مع إصدار أمر بالقبض عليه. فيما تم تبرئة أكثر من 20 متهماً، مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم، بـ4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. وتغريم شركة “ليليا وليديا” بمليون دج غرامة مالية نافذة. مع إلزام ضيافات نسيم، بان يدفع للخزينة العمومية مبلغ قيمته 10 ملايين دج. وإلزام المتهم “ط.م” سابق لوكالة “أريم” بدفع للخزينة 500 ألف دج .

وذلك عن تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها جنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية. جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة. تبييض الأموال. الاستفادة من امتيازات غير مبررة.