قناة النهار ضياف ربي: عائلة من 8 أفراد يعيشون في ظروف مزرية.. بيتهم خيمة متكونة من قماش لايملكون حتى قوت يومهم 😢 بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جويلية 2021 - 22:04 شارك غرِّد 32 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957269 اقرأ أيضا تساؤلات: الأفلان والأحرار في الصدارة والإسلاميون يتقدمون .. هل إتضحت الخريطة السياسية قناة النهار 16 جوان وزارة العدل: متابعة 62 شخصا في قضـ.ـايا تتعلق بالغش في إمتحانات شهادة البكالوريا قناة النهار 24 جوان إتفاقية شراكة بين جامعة البليدة 01 وشركة بيوفارم في مجال الصناعات الصيدلية قناة النهار 04 جويلية شاهد..فرحة هيستيرية للتلاميذ الناجحين في إمتحانات البيام .."الديفيلي بالفوميجان !!" قناة النهار 04 جويلية