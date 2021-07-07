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قناة النهار

ضياف ربي: عائلة من 8 أفراد يعيشون في ظروف مزرية.. بيتهم خيمة متكونة من قماش لايملكون حتى قوت يومهم 😢

بقلم النهار أونلاين
ضياف ربي: عائلة من 8 أفراد يعيشون في ظروف مزرية.. بيتهم خيمة متكونة من قماش لايملكون حتى قوت يومهم 😢
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