ضياف ربي يصنع الحدث.. نسبة مشاهدة عالية ويدخل التوندونس

صنع برنامج “ضياف ربي” الذي يبث يوميا على قناة “النهار”، خلال الشهر الفضيل، الحدث عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وحصدت الحلقة التي تم بثها أمس، مليون ونصف المليون مشاهدة، خلال 24 ساعة فقط.

وقد غير برنامح ضياف ربي الذي تعده وتقدمه الزميلة عائشة بوزمارن من حلته.

واستضاف البرنامج أمس مغني الراب المعروف ديدين كلاش، والممثلة حياة عولة.

وتوجهت مقدمة البرنامج وضيوفها، في الحلقة التي تم بثها أمس إلى ولاية المدية، للوقوف على معاناة إحدى العائلات.

وتفاجأ كل من ديدين وحياة عولة، بالظروف المزرية التي تعيشها العائلة.

حلقة أمس حققت نسبة مشاهدة عالية في مواقع التواصل الإجتماعي واحتلت المرتبة السابعة في التوندونس.