ضياف ربي  يكشف الوجه الآخر لـ كوثر أوعلال أمام أفقر عائلة بـ الشلف

إستضاف برنامج ضياف ربي في حلقة اليوم من الحلة الجديدة لهذا الوسم البطلة الإفريقية الجيدو كوثر أوعلال رفقة عمار سنيقري.

حلقة اليوم أين زار برنامج ضياف ربي أفقر عائلة متواجدة بدوار ولاد عبدلي ببني راشد في ولاية الشلف

وخلال الحلقة كانت البطلة الإفريقية جد متأثرة من معاناة هذه العائلة التي تفتقر من أذنى شروط العيش الكريم.

وقالت كوثر أوعلال “ان إبتسامتها لاتختفي ولكن اليوم تحاول أن إمتلاك نفسها لأن ما رأته اليوم مأثر حقا”.

كما وصفت حضورها في تلك الحلقة ومعرفة عائلة بسيطة وتفتقر لكل شيىء أنه أسعد يوم لها كما انها لم تتمالك نفسها بالبكاء.

ووجهة كوثر أوعلال نذاء إلى أصحاب المال وذوي القلوب الرحيمة من اجل التكفل بهذه العائلة ومساعدتها.

حلقة اليوم زارت الزميلة عائشة بوزمارن عائلة من 7 أفراد تعيش داخل غرفة واحدة مبنية من الطين أين أوصلت ندائهم.

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