ضيف الله: تجهيز 1200 مؤسسة تعليمية بالألواح الرقمية

كشف مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، ضيف الله امحمد، أنه تحسبا للموسم الدراسي الجديد 2023- 2024 والمقرر إعطاء إشارة انطلاقته يوم الـ19 سبتمبر الجاري. تم تجهيز 1200 مؤسسة تعليمية بالألواح الرقمية. في انتظار تعميم هذه العملية في جميع المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني خلال السنوات القليلة القادمة.

وأوضح ضيف الله، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن الدخول المدرسي القادم سيكون مميزا بعد أن تم عصرنة ظروف تمدرس التلاميذ. من خلال توسيع إستعمال اللوحة الإلكترونية ورقمنة كل القرارات والمقررات المتعلقة بالحياة المدرسية للتلاميذ.

كما أضاف ضيف الله، أن كل التدابير إتخذت لتوفير الكتب على مستوى كل المؤسسات التربوية بما فيها كتب الإنجليزية. وأن “كل المرافق جاهزة لإستقبال التلاميذ المتمدرسين”.

في سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن نسبة التلاميذ المتمدرسين الذين سيلتحقون لأول مرة بمقاعد الدراسة. إرتفعت بنسبة ما بين الـ3 و الـ4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. التي تم إحصاء ما يقارب 11 مليون متمدرس.

من جانب آخر، ثمن مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية قرار إقحام مادة التربية البدنية والرياضية في الطور الابتدائي. التي سيتولى تدريسها أساتذة المدرسة الإبتدائية المتخصصون الذين تم توظيفهم لهذا الغرض.

وعن فضاءات ممارسة التربية البدنية والرياضية في المدارس الابتدائية، قال ضيف الله إنه “يتعين على المؤسسات التربوية استغلال الفضاءات التي تتوفر عليها المدرسة الإبتدائية مهما كانت طبيعتها كما يمكن أن تستغل المرافق والفضاءات الجوارية التابعة لمؤسسات تعليمية قريبة من المدرسة وحتى تلك التابعة لقطاعات أخرى”.

في نفس السياق كشفت ضيف الصباح أن “قرار تنصيب حصص التربية المرورية في مرحلة التعليم الإبتدائي انطلاقا من الموسم الجديد على أن تعمم على باقي الأطوار مستقبلا يهدف منها غرس في التلاميذ السلوكيات الحسنة حول الوقاية والأمن في الطرق من خلال التعرف على قواعد المرور ووجوب احترامها، وأنواع وسائل النقل واستخدامها”.