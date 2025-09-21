ضيف الله يكشف: تكثيف الرقابة على جودة الطعام وخزانات المياه في المدارس

قال مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، ضيف الله أمحمد، أن واحدة من أبرز ملامح الموسم الدراسي الجديد هي الحملة الصحية المدرسية. التي ستنطلق على مدار الأسبوع الأول من العام الدراسي.

وأكد ضيف الله في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الحملة الصحية المدرسية، تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى التلاميذ. خاصة في مجال النظافة الشخصية والعناية بالمحيط داخل المدارس.”

وكشف بالمناسبة عن إجراءات جديدة تهدف إلى “تكثيف الرقابة على جودة الطعام المقدم في المدارس”. من خلال “تنظيم حملات توعية لضمان سلامة الوجبات المقدمة”. وكذا “الحرص على وفرة المياه ومراقبة خزانات المياه في المؤسسات التعليمية.”

وفي جانب الخدمات المدرسية، أكد ضيف الله أن الوزارة وفّرت الإطعام المدرسي في أكثر من 17 ألف مؤسسة تعليمية في الطور الإبتدائي. وهناك نحو 3 آلاف مؤسسة في الطور لمتوسط تتوفر على النظام الداخلي. وحوالي ألفي مؤسسة في الثانوي. بالإضافة إلى تعزيز النقل المدرسي عن طريق الحافلات أو عبر كراء وسائل النقل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.