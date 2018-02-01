ضيق الوقت حرم أوناس من الإنتقال إلى “ساسولو”

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، عن السبب الحقيقي الذي حرم اللاعب الجزائري آدم أوناس من الإنتقال إلى فريق ساسولو على شكل إعارة من ناديه نابولي.

وأكد”غييوم مايارد” صحفي “أوروسبورت”، أن تعثر المفاوضات بين فريق نابولي وساسولو الإيطالي كان بسبب ضيق الوقت.

وذلك بعدما تم إرسال ملف إعارة أوناس على الساعة 22:50 من سهرة الأربعاء، أي دقائق قليلة قبل غلق فترة التحويلات الشتوية.