ضيوف :”الخضر أفضل منتخب في الكان وبلماضي رائع”

أشاد أسطورة الكرة السنغالية “حاجي ضيوف” بمُستوى المنتخب الوطني الجزائري، وهذا منذ بداية كأس أمم إفريقيا 2019 على الأراضي المصرية.

وقال في تصريحات لتلفزيون النهار :”الجزائر أقوى منتخب في هذه الكان لحد الساعة، حيث أنكم تمتلكون مجموعة رائعة من اللاعبين”.

وواصل :”الخضر لديهم أسماء مميزة مثل رياض محرز وسفيان فيغولي وحتى آدم أوناس الذي إكتشفته في اللقاء الأخير أمام تنزانيا”.

ولم يُفوت النجم الأسبق لـ”أسود التيرانغا” الفُرصة للحديث عن جمال بلماضي، معتبرا إياه بكلمة سر في صفوف “الخضر” لغاية الساعة.

وقال :”إنه بمثابة الأخ الأكبر في التشكيلة الجزائرية، واللاعبون يعتبرونه بمثابة صديق لهم لا مُدرب، وهذا أمر مهم جدا”.