ضيوف الرحمان يؤدون ركن الحج الأعظم بصعيد عرفات

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة لعام 1447هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر. تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، وتغمرهم العناية الإلهية. وهم يلهجون بالدعاء والتلبية. سائلين المولى -عز وجل- أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وقد واكبت قوافل الحجيج خلال توجهها إلى مشعر عرفات متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات. حيث انتشر أفراد الأمن على طرق المركبات ومسارات المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط التصعيد والتفويج المعتمدة. بالإضافة كذلك إلى الحرص على إرشاد الحجاج وضمان سلامتهم.

وفي ظل جاهزية تامة من جميع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن. تم توفير كافة الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء المشعر كافة. تلبية لاحتياجات الحجاج الذين توافدوا من شتى بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، حامدين الله تعالى على ما هداهم إليه.

كما يؤدي الحجاج اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- القائل: “خذوا عني مناسككم”. ومع غروب شمس اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة. حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء. كما يبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة. تأسيا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي بات فيها وصلى الفجر.

وحذرت الوزارة الحجاج من مخاطر الإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ودعت ضيوف الرحمن إلى استخدام المظلات وشرب السوائل وتجنب المشي تحت الشمس خصوصاً في أوقات الذروة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد مشعر عرفات، اليوم الثلاثاء درجات حرارة عظمى تبلغ 45 درجة مئوية. مع رطوبة قد تصل إلى 50 في المئة. بالإضافة كذلك إلى رياح نشطة شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تصل إلى 36 كم/ساعة، وسماء غائمة جزئياً.

