ضيوف الرحمان يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

يرمي حجاج بيت الله الحرام، الجمرات الثلاث، اليوم الأربعاء، الموافق للحادي عشر من شهر ذي الحجة، في أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك. مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.

وتم تفويج الحجاجُ عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية.

ويأتي رمي الجمار تذكيرا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.