ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات

يؤدي ضيوف الرحمن، اليوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة، ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد جبل عرفات الطاهر. مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية. ملبين متضرعين داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد. وصلوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

واتسمت عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات بالانسيابية والمرونة. حيث واكبت قوافلهم متابعة أمنية مباشرة لتنظيمها حسب خطط التصعيد والتفويج. وإرشادهم، وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وأكملت مختلف الجهات المعنية جاهزيتها التامة منذ وقت مبكر، لتقديم مختلف الخدمات للحجاج في مختلف أنحاء المشعر، لينعموا بأداء النسك وهم آمنون مطمئنون.

ويؤدي ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد أن يستمعوا إلى خطبة يوم عرفة، التي سيلقيها هذا العام الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام.

كما يقف الحجاج على صعيد عرفات الطاهر، في هذا اليوم المبارك، أفضل يوم طلعت عليه الشمس، في مشهد مهيب، راجين رحمة ربهم وابتغاء مرضاته.

ومع غروب شمس الخميس، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء. ويبيتون بها حتى فجر الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة. قبل أن يعودوا إلى مشعر مِنى لتكملة مناسك الحج.

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