ضيوف الرّحمان يختتمون مناسك الحج

تُختتم اليوم الجمعة مناسك الحج حيث يواصل الحجّاج المتأخرون رمي الجمرات، وعقب الانتهاء يتوجون إلى مكة.

لأداء طواف الوداع قبل مغادرة المدينة المقدسة.

وغالبا ما يتجه المتعجلون بعد إنهاء طواف الوداع، آخر مناسك الحج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف وأداء الصلاة فيه.

وكان الحجاج الذين يتجاوز عددهم المليونين رموا جمرة العقبة الكبرى، في أول أيام عيد الأضحى، الثلاثاء، في مشعر منى.

كما نحروا الأضاحي، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعدما قضوا فيها ليلتهم.

وشهد موسم الحج 2018، وفاة 11 حاجا جزائريا لقوا حتفهم خلال أدائهم مناسك الحج.