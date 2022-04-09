ضيوف بلاطو زابينغ رمضان يعزون في وفاة ضحايا برج بوعريريج

ترحّم ضيوف بلاطو زابينغ رمضان على ضحايا حادث إنفجاز الغاز ببرج بوعريريج كما قدموا تعازيهم الخالصة لعائلة المتوفين.

وقدمت الممثلة مفيدة عداس تعازيها في وفـاة ضحايا برج بوعريريج قائلة أعزى كل سكان الجزائر لأننا كالجسد الواحد ” إذا تقاس واحد منا نتقاسموا كاملين”. داعيا الله عز وجل ان يدخلهم فسيح جنانه. كما وجه رسالة للجزائريين للحذر من أخطار الغاز.

من جهته الممثل احسن بشار ترحم على ضحايا برج بوعريريج وقدم تعازيه لأهاليهم.

وبدورها المنشطة ليليا بوعزيز ترحمت على ضحايا برج بوعريريج معتبرة إياهم بشهداء الوطن كما وجهت رسالة توعوية للحد من أخطار الغاز بعد الحوادث الكثيرة التي وقعت مؤخرا.

وفي الاخير يحىي طبيش عظم الأجر لعائلة ضحايا برج بوعريريج داعيا الله ان يجعل مثواهم الجنة ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

ووقع يوم الخميس حادث تسرب متبوع بانفجار للغاز بحي 5 جويلية بولاية برج بوعريريج. وخلف وفاة 10 اشخاص من بينهم رضيعة و6 جرحى إصابتهم متفاوتة الخطورة.

تطرفت حصة زابينغ رمضان في عددها ليوم الخميس إلى موضوع الجرأة في مجال التمثيل والعمل السنيمائي خلال الشهر الفضيل.

وخلال الحصة قدّم ضيوف بلاطو زابينغ رمضان أراءهم حول هذا الموضوع حيث إختلفت بين العادي والمعارض.

وقالت الممثلة مفيدة عداس أنها لا تعارض الأدوار الجريئة مثل إغتصاب المجانين والعنف والغرض هو توصيل رسالة إنسانية. من جهة أخرى دعت مفيدة إلى تجنب المشاهد الجريئة خلال الشهر الفضيل.وأكدت مفيدة ان الفن هو مرآة للمجتمع وهناك ظواهر تتطلب الجرأة.

وعلى المباشر قام كل من الفنان يحىي طبيش والممثلة مفيدة عداس بتقديم عرض حول الجرئة. أين قال طبيش أنه لا يعارض تعرضه للصفع في الادوار مثلا. وعلى إثر ذلك إغتنمت الممثلة عداس الفرصة وطلبت منه القيام بذلك على المباشر. وذلك من خلال عرض تقوم فيه مفيدة بدور الأم التي لا يعجبها تسريحة شعره وعاقينته بالصفع.

وتقبل الفنان يحىي طبيش الصفعه من طرف مفيدة بحكم أنه لا يعارض الأمر معتبرا إياه عمل فني الهدف منه توصيل رسالة.

أما بخصوص موضوع اليوم أكد الممثل أمين يالاس عارض بشدة تقديم الادوار الجريئة قائلا: أنا لاأمثل الأدوار الجريئة إحتراما لعائلتي.

كما لم يعارض الممثل نجيب بوسواليم المشاعد الجريئة في العمل السنيمائي قائلا:” نقدر نقبل الادوار الجريئة في هذه الحالة فقط..”

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قالت الممثلة سارة لعلامة أنها تطمح دائما للعمل في ارض الوطن خاصة وان بدايتها كانت في بلادها وهذا الامر لا نقاش فيه. واكدت لعلامة ان الجزائر تعني لها الكثير .

وأكدت الفنانة سارة لعلامة في مكالمة هاتفية خصت بها حصة زابينغ رمضان انها ككل الفنانين طموحة ولدي الكثير من الاحلام أريد تجسيدها. وقالت لعلامة انها أن عدة عروض رفضتها لأنها لا تريد عمل شيء يتناقض مع توجهاتها ومبادئها.

وكشفت سارة لعلامة عن مشروع ضخم مع قناة النهار كان من المفروض عرضه رمضان 2022وتم إلغاءه لأسباب. وسيتم عرضه العام المقبل.

اما بخصوص غيابها عن الساحة الفنية في رمضان 2022 قالت الفنانة انها قامت بفترة توقف حتى تكون هناك إنطلاقة قوية وبأعمال ناجحة في المستقبل.

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تأسفت الممثلة القديرة باية بوزار والمعروفة فنيا بـ ” بيونة ” من إستدعاء الفنانين للعمل في في الدقائق الاخيرة. بدل من عرض عليهم الاعمال مسبقا حتى يتم التحضير للأعمال جيدة وإعطاءها أهمية حقها.

كما تمنت الفنانة بيونة العودة إلى أيام الزمن الجميل وعدم نسيان الفنانين وتهميشهم وأضاف بيونة مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني إذامتنا غير ينساونا.

وتابعت بيونة توحشت العمل كأيام زمان كما جددت تأسفها لنسيان عدد من الفنانين. وبخصوص اعمالها قالت بيونة انها أنتجت عدد من الأعمال مع الإخوة التونسيون كما قامت بعمل مع المغاربة.