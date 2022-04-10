ضيوف زابينغ رمضان يعلقون على طلاق “أبو جبل” من الجزائرية “سمارا”
تضامن ضيوف بلاط زابينغ رمضان مع ملكة جمال العرب لـ 2018 سمارا يحىي عقب نشرها عبر حسسابها على الأنستغرام. انها تباشر إجراءات الطلاق مع زوجها حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد ابو جبل.
ووخلال الحصة قالت ليليا بعزيز عن سمارة انها إنسانة طبية وقرارها وكذا قرار زوجها في الطلاق يرجع إليهم. ونحن لا نعرف تفاصيل حياتهم. وتابعت ليليا ان سمارا عندما تنشر عبر السوشيال ميديا. من أجل القول لصفحات الفيسبوك واليوتوب التوقف عن الحديث عن حياتها الخاصة .
واكدت ليليا أن سمارا ليس من النوع الذي يركب الأامواج ويبحث عن الأضواء والشهرة بنشر تفاصيل حياتها الخاصة. مثل قضية طلاقها. كما تمنت لها الهناء في حياتها والتوفيق في مشوارها وأنها قادرة على تجاوز محنتها
بينما يحىي طبيش صرح أن هذا خبر صادم وقال لسمارا الخير فيما إختاره الله.معتبرا إياها بأنها إنسانة طيبة وذات أخلاق عالية وتعتز بجزائريتها. وتابع طبيش سمارا لم نسمع منها غير الخير .. وفي بعض الأحيان الطلاق هو إنطلاق على حد قوله .
في حين قال مغني الراب عزو أن كل مايخص الزوجين من مشاكل كالطلاق او أشياء مماثلة. من ألأحسن ان تبقى سرية ولا تخرج للعلن. وأكد عزو انه من المعارضين الذين ينشرون حياتهم الخاصة عبر منصات التواصل.
كما قال المنتج نسيم باحمان أن طلاق سمارا جاء تحت الضغط ومن مدة وهي تتحدث وتقول لا أحد يكلمها عن هذه القضية. وأضاف نسيم لأا احد يعرف خبايا هذا الطلاق كما ان الامر لا يهمنا.
وكان للممثلة مفيدة عداس رأي في القضية حيث قالت أن الله عز وجل وضع الطلاق كحل في حال إستحالة الإستمرار في العلاقة الزوجية.
من جهتها الممثلة سامية طبوش تضامنت مع ملكة جمال العرب لسنة 2018. لأنها عاشت التجربة. وقالت انه من الاحسن عدم الحديث عن الحياة الشخصية عبر الشوسيال ميديا.
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تطرفت حصة زابينغ رمضان في عددها ليوم الخميس إلى موضوع الجرأة في مجال التمثيل والعمل السنيمائي خلال الشهر الفضيل.
وخلال الحصة قدّم ضيوف بلاطو زابينغ رمضان أراءهم حول هذا الموضوع حيث إختلفت بين العادي والمعارض.
وقالت الممثلة مفيدة عداس أنها لا تعارض الأدوار الجريئة مثل إغتصاب المجانين والعنف والغرض هو توصيل رسالة إنسانية. من جهة أخرى دعت مفيدة إلى تجنب المشاهد الجريئة خلال الشهر الفضيل.وأكدت مفيدة ان الفن هو مرآة للمجتمع وهناك ظواهر تتطلب الجرأة.
وعلى المباشر قام كل من الفنان يحىي طبيش والممثلة مفيدة عداس بتقديم عرض حول الجرئة. أين قال طبيش أنه لا يعارض تعرضه للصفع في الادوار مثلا. وعلى إثر ذلك إغتنمت الممثلة عداس الفرصة وطلبت منه القيام بذلك على المباشر. وذلك من خلال عرض تقوم فيه مفيدة بدور الأم التي لا يعجبها تسريحة شعره وعاقينته بالصفع.
وتقبل الفنان يحىي طبيش الصفعه من طرف مفيدة بحكم أنه لا يعارض الأمر معتبرا إياه عمل فني الهدف منه توصيل رسالة.
أما بخصوص موضوع اليوم أكد الممثل أمين يالاس عارض بشدة تقديم الادوار الجريئة قائلا: أنا لاأمثل الأدوار الجريئة إحتراما لعائلتي.
كما لم يعارض الممثل نجيب بوسواليم المشاعد الجريئة في العمل السنيمائي قائلا:” نقدر نقبل الادوار الجريئة في هذه الحالة فقط..”
طالع أيضا: زابينغ رمضان .. سارة لعلامة: ” بلادي الجزائر تعني لي الكثير.. وهذا سبب عدم ظهوري في رمضان “
قالت الممثلة سارة لعلامة أنها تطمح دائما للعمل في ارض الوطن خاصة وان بدايتها كانت في بلادها وهذا الامر لا نقاش فيه. واكدت لعلامة ان الجزائر تعني لها الكثير .
وأكدت الفنانة سارة لعلامة في مكالمة هاتفية خصت بها حصة زابينغ رمضان انها ككل الفنانين طموحة ولدي الكثير من الاحلام أريد تجسيدها. وقالت لعلامة انها أن عدة عروض رفضتها لأنها لا تريد عمل شيء يتناقض مع توجهاتها ومبادئها.
وكشفت سارة لعلامة عن مشروع ضخم مع قناة النهار كان من المفروض عرضه رمضان 2022وتم إلغاءه لأسباب. وسيتم عرضه العام المقبل.
اما بخصوص غيابها عن الساحة الفنية في رمضان 2022 قالت الفنانة انها قامت بفترة توقف حتى تكون هناك إنطلاقة قوية وبأعمال ناجحة في المستقبل.
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تأسفت الممثلة القديرة باية بوزار والمعروفة فنيا بـ ” بيونة ” من إستدعاء الفنانين للعمل في في الدقائق الاخيرة. بدل من عرض عليهم الاعمال مسبقا حتى يتم التحضير للأعمال جيدة وإعطاءها أهمية حقها.
كما تمنت الفنانة بيونة العودة إلى أيام الزمن الجميل وعدم نسيان الفنانين وتهميشهم وأضاف بيونة مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني إذامتنا غير ينساونا.
وتابعت بيونة توحشت العمل كأيام زمان كما جددت تأسفها لنسيان عدد من الفنانين. وبخصوص اعمالها قالت بيونة انها أنتجت عدد من الأعمال مع الإخوة التونسيون كما قامت بعمل مع المغاربة.