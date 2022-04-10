ضيوف زابينغ رمضان يعلقون على طلاق “أبو جبل” من الجزائرية “سمارا”

تضامن ضيوف بلاط زابينغ رمضان مع ملكة جمال العرب لـ 2018 سمارا يحىي عقب نشرها عبر حسسابها على الأنستغرام. انها تباشر إجراءات الطلاق مع زوجها حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد ابو جبل.

ووخلال الحصة قالت ليليا بعزيز عن سمارة انها إنسانة طبية وقرارها وكذا قرار زوجها في الطلاق يرجع إليهم. ونحن لا نعرف تفاصيل حياتهم. وتابعت ليليا ان سمارا عندما تنشر عبر السوشيال ميديا. من أجل القول لصفحات الفيسبوك واليوتوب التوقف عن الحديث عن حياتها الخاصة .

واكدت ليليا أن سمارا ليس من النوع الذي يركب الأامواج ويبحث عن الأضواء والشهرة بنشر تفاصيل حياتها الخاصة. مثل قضية طلاقها. كما تمنت لها الهناء في حياتها والتوفيق في مشوارها وأنها قادرة على تجاوز محنتها

بينما يحىي طبيش صرح أن هذا خبر صادم وقال لسمارا الخير فيما إختاره الله.معتبرا إياها بأنها إنسانة طيبة وذات أخلاق عالية وتعتز بجزائريتها. وتابع طبيش سمارا لم نسمع منها غير الخير .. وفي بعض الأحيان الطلاق هو إنطلاق على حد قوله .

في حين قال مغني الراب عزو أن كل مايخص الزوجين من مشاكل كالطلاق او أشياء مماثلة. من ألأحسن ان تبقى سرية ولا تخرج للعلن. وأكد عزو انه من المعارضين الذين ينشرون حياتهم الخاصة عبر منصات التواصل.

كما قال المنتج نسيم باحمان أن طلاق سمارا جاء تحت الضغط ومن مدة وهي تتحدث وتقول لا أحد يكلمها عن هذه القضية. وأضاف نسيم لأا احد يعرف خبايا هذا الطلاق كما ان الامر لا يهمنا.

وكان للممثلة مفيدة عداس رأي في القضية حيث قالت أن الله عز وجل وضع الطلاق كحل في حال إستحالة الإستمرار في العلاقة الزوجية.

من جهتها الممثلة سامية طبوش تضامنت مع ملكة جمال العرب لسنة 2018. لأنها عاشت التجربة. وقالت انه من الاحسن عدم الحديث عن الحياة الشخصية عبر الشوسيال ميديا.

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