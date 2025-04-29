ضُبط بحوزتهما على مهلوسات.. التماس 5 سنوات حبسا لشاب وخطيبته بالعاصمة

تمكنت مصالح الضبطية القضائية بأولاد فايت بالعاصمة، من توقيف شخص يدعى “أ.محمد” وخطيبته “م.نسرين”. وذلك عقب العثور على 750 قرص “بريغابالين” موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، مخبأة بإحكام تحت مقعد بسيارة كانا على متنها رفقة شخص آخر لاذ بالفرار، وذلك في أول أيام عيد الفطر بمنطقة أولاد فايت.

وجاء توقيف المشتبه فيهما على إثر معلومات دقيقة بلغت مصالح الشرطة القضائية بأولاد فايت. بخصوص قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية على متن سيارة من نوع “إيبيزا”.

إذ تم ترصدهم ومداهمتهم بالأماكن حيث تبين أن المركبة كان بها ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة. لاذوا بالفرار مباشرة لدى مشاهدتهم عناصر الضبطية.

وتمكنت مصالح الأمن من توقيف اثنين منهم من بينهما امرأة بعد مطاردتهما، ويتعلق الامر بالمدعو” أ.محمد” وخطيبته “م.نسرين”.

وخلال تفتيش المركبة، عثر تحت مقعد السائق على كيس أسود به 750 قرصاً مهلوساً من نوع “بريغابالين”.

وبتوسيع التحريات لمسكن المشتبه فيه “أ.محمد” عثر به على قطعة من المخدرات.

وخلال التحريات تم تحديد هوية المتهم الفار، ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.م”،.وعليه تم تحويل المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة اليوم.

ووجهت للمعنيين تهمة الحيازة، نقل وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية. وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.

المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت، مثُلا اليوم للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري. إذ أنكرا بشدة علاقتها بالمؤثرات العقلية المحجوزة.

وأكدا أنهما وبمناسبة عيد الفطر التقيا وتنقلا عند أقاربهما لتبادل تهاني العيد. وعند العودة اتصل المتهم “أ.محمد” بصديقه المتهم الفار من أجل مساعدته في التنقل هو وخطيبته.

مضيفا أنه تفاجأ بمداهمة رجال الشرطة لهم بأولاد فايت، وأن السائق وبمجرد لمحه لرجال الشرطة ردّد “راني رافد ” ولاذ بالفرار. ومخافة تورطه وخطيبته لاذا بالفرار غير أنه تم توقيفهما تباعاً. وأكد أن قطعة المخدرات التي ضبطت بمنزله موجهة لاستهلاكه الشخصي لكنه لا علاقة له وخطيبته بالمحجوزات.

دفاع المتهم

دفاع المتهم طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف من حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي. والبراءة من التهمة الحيازة النتل والتخزين للمؤثرات العقلية. بغرض البيع بطريقة غير شرعية، والبراءة لفائدة الشك احتياطيا.

ومن جهتها، دفاع المتهمة الثانية أشارت إلى أن موكلتها غير مسبوقة قضائيا وهذه أول مرة تمثُل فيها أمام القضاء. وطالبت بإفادتها بالبراءة.

وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع إصدار امر بالقبض ضد المتهم الفار، وإرجاء النطق بالحكم لتاريخ 6 ماي المقبل.