طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن المحتجزين

تنفذ الولايات المتحدة طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن “الرهائن” الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وحسب موقع “القدس”، قال مسؤولان أمريكيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما. إن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع “الرهائن”.

وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن عشرة أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة. ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.

وطوقت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس مدينة غزة، المدينة الرئيسية في القطاع المحاصر. في إطار هجومها على حركة حماس التي تقوم بشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق.

وحسب وزارة الصحة في غزة، وصل عدد الشهداء في القطاع إلى 9159 منهم 3760 طفلا و2326 سيدة والمصابين إلى 32000.