طائرات الإحتلال الصهيوني تقصف قطاع غزة

قامت طائرات الإحتلال الصهيوني اليوم السبت، بقصف موقع شرق مدينة البلح وسط قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن طائرة حربية إسرائيلية، قد أطلقت صاروخين، على موقع وسط القطاع.

ما أدى إلى إشتعال النيران فيه وتدميره، كما تسبب في إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وجاء هذا القصف، بعد ساعات من مقتل شاب شرق مدينة خان يونس، بعد إصابته برصاصة خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية.

كما اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية فقوعة شرق جنين، وداهمت منازل أشقائه وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياتها.