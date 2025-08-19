إعــــلانات
طائرات القوات الجوية تُشارك في إخماد الحرائق ببجاية

بقلم النهار أونلاين
سخّرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، عدة طائرات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق بمنطقة تاوريرت آغيل، بإقليم القطاع العسكري بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة.

وجاء هذا التدخل، في إطار المهام التي تنفذها مختلف مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتدخل خلال الكوارث الطبيعية. وعلى إثر اندلاع بعض الحرائق بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة والتي مست مساحات غابية وعرة.

أين تم إخماد الحرائق التي شهدتها هذه المنطقة الغابية الجبلية، دون تسجيل أي خسائر بشرية ومادية.

وأشار البيان، إلى أن تدخل مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي، يندرج في إطار دعم جهود مختلف المصالح. المشاركة في عملية إخماد الحرائق من الحماية المدنية ومحافظة الغابات بالولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5riul
