طائرات بدون طيار جزائرية الصنع تُنفذ قصفا جويا لتدمير أهداف إرهابية   

نفذت طائرات بدون طيار جزائرية الصنع من طراز “الجزائر-54″، يومي 22 و23 جويلية، عدة تطلعات استطلاعية جوية متبوعة بقصف جوي بغرض تدمير أهداف لجماعات إرهابية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، :”أنه عملا بتعليمات وتوجيهات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بتنفيذ مهام عملياتية باستعمال طائرات دون طيار، ومواصلة للعمليات المنفذة في إطار الاستخدام الميداني لهذا العتاد المتطور خاصة في عمليات مكافحة الإرهاب وحماية حدودنا الوطنية،

استهلت المهمة التي نفذت باحترافية عالية، بتنفيذ استطلاع جوي تمكنت من خلاله الأطقم الأرضية للطائرات من الحصول على بيانات آنية تمّ على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها، لتنفذ إثرها طائرات بدون طيار من طراز “الجزائر-54” طلعات جوية كللت بتدمير الأهداف المحددة بنجاح.

أظهرت الأطقم الأرضية، خلال هذه العمليات التي نُفذت في ظروف جيدة، تحكما عاليا في تنفيذ مثل هذه المهام، كما أثبتت الطائرات نجاعتها القتالية والعملياتية في تنفيذ هذا النوع من العمليات وتدمير الأهداف بفعالية ودقة. العملية لا تزال متواصلة.