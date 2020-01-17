طائرات دون طيار ليبية تقترب من الحدود التونسية والجيش يتوعد

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طائرات دون طيار ليبية تقترب من الحدود التونسية والجيش يتوعد
بقلم خالد دحماني

أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، تحليق طائرات بدون طيار “درونز” داخل ليبيا على الحدود التونسية.

وذكرت الوزارة أنه “خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات دون طيار داخل الحدود التونسية، فإن وزارة الدفاع تؤكد أن هذه الطائرات لم تجتاز المجال الجوي التونسي بل كانت تحلق قرب رسم الحد داخل التراب الليبي”.

مشيرة إلى أنّ التشكيلات العسكرية المنتشرة على كامل الشريط الحدودي على أتم الإستعداد للرمي الناري بصفة مباشرة على كل جسم مشبوه يخترق المجال الجوي التونسي حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.


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