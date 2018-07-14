طائرات فرنسية والدراجات النارية ترتكب أخطاء فادحة في إستعراضات عيدهم الوطني

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طائرات فرنسية والدراجات النارية ترتكب أخطاء فادحة في إستعراضات عيدهم الوطني صورة مركبة
بقلم ر.مخازني

قامت اليوم السبت، أحد الطائرات الإستعراضية الفرنسية في ساحة “الشانزليزيه”، بإطلاق دخان باللون الأحمر عوضا عن اللون الأزرق.

حيث كان من المقرر أن ترسم الطائرات الإستعراضية ألوان العلم الفرنسي، لكن بسبب خطأ في وضع علب الألوان إستبدل الأزرق باللون الأحمر.

وهذا ما أظهر العلم الفرنسي في صورة خاطئة، ما أحدث ضجة في الساحةالإعلامية، حيث أتت هذه الإستعراضات تزامنا مع العيد الوطني لفرنسا.

كما شهد الإحتفال أيضا خطأ ثاني، إثر اصطدام دراجان ناريتين تابعان للحرس الجمهوري الفرنسي، خلال الاستعراض الذي حضره الرئيس إيمانويل ماكرون بساحة كونكورد في باريس.


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