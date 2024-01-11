طائرة الإتحاد الغامبي تعود إلى العاصمة بانغول بسبب مشاكل تقنية

أعلنت الإتحادية الغامبية لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن فشل سفرية منتخبها إلى الكوت ديفوار، تحسبا للمشاركة في “كان” 2023، بسبب مشاكل تقنية في الطائرة.

وحسب بيان الإتحادية الغامبية، عبر صفحتها “فيسبوك”، فإن الطائرة التي تم إستئجارها للتوجه إلى الكوت ديفوار، عادت إلى العاصمة بانغول بسبب مشاكل تقنية.

وأوضحت الإتحادية الغامبية، أن الرحلة إستغرقت تسع دقائق، بعدها أدرك طاقم الطائرة أنه يجب التراجع عن هذه الرحلة.

وأوضحت الإتحادية الغامبية، أن بعد الهبوط تأكد من خلال تحقيقات أن سبب فشل الرحلة التي كانت مبرمجة من العاصمة بانغول نحو أبيجان، لإنعدام الأوكسيجين وفقدان الضغط في مقصورة القيادة.

كما طمأنت الإتحادية الغامبية في بيانها، أن كل طاقم المنتخب المعني بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، بصحة جيدة ويتواجد بفندق OCEAN BAY المحلي.

كما سيتم إعادة برمجة رحلة المنتخب الغامبي، إلى الكوت ديفوار في أقرب وقت ممكن.