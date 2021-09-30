طائرة الجوية الجزائرية تنحرف عن المدرج عند هبوطها في مطار هواري بومدين

تعرضت طائرة الجوية الجزائرية، إلى انحرف عن المدرج عند وصولها الى مطار هواري بومدين قادمة من بشار .

وفي بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقد تم تسجيل طائرة AH من نوع ATR لحادث تقني على الساعة 16:30 مساء عند هبوطها إلى مطار هواري بومدين قادمة من بشارـ أين انحرفت بشكل جزئي عن مسارها عند النزول في المدرج الرئيسي الأمر الذي تسبب في حالة من الهلع لدى الركاب.

وأضاف البيان، أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية في صفوف ركاب هذه الرحلة وتم نقلهم إلى قاعة الاستقبال.