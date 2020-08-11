طائرة بلايلي الخاصة جاهزة والسعوديون ينتظرون موافقة السلطات الجزائرية

قام نادي الأهلي السعودي، بتجهيز طائرة خاصة من أجل إعادة الدولي الجزائري يوسف بلايلي وعائلته الى المملكة، في أقرب الآجال.

وكشفت جريدة “الوطن” السعودية، بأن إدارة الراقي قامت بكل الخطوات اللازمة، وتنتظر فقط موافقة السلطات الجزائرية بدخول الطائرة لمجالها الجوي.

يأتي هذا في وقت، عبّر فيه مدرب الفريق الأخضر، عن إستيائه لعدم تواجد صانع الألعاب، مع تشكيلته رغم إستئناف المُنافسة.

يُذكر بأن بطل إفريقيا 2019، يبقى لحد الساعة، في مسقط رأسه بوهران، ويكتفي بالتمرن بشكل مُنفرد في إنتظار إنفراج وضعيته.