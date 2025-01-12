طائرة بيراميدز المصري تنجو من كارثة جوية

عاشت بعثة نادي بيراميدز المصري، حالة من الرعب، بعد ساعتين من مغادرة مطار “لواندا” في العاصمة الأنغولية، سهرة أمس السبت.

وكشفت تقارير صحفية مصرية صادرة اليوم الأحد، بأن طائرة نادي بيراميدز، الفائز أمس، على المُضيف ساجرادا، في دوري أبطال إفريقيا. عادت إلى مطار “لواندا” بعد ساعتين من إقلاعها بسبب الأحواء الجوية.

ونشر موقع “المصري اليوم” بيانا للمركز الإعلامي، لنادي بيراميدز، أكدت فيه إدارة الأخير، بأن طائرة الفريق أُجبرت على العودة للمطار، بعد ساعتين من رحلة العودة للقاهرة. حيث تعرضت لظروف جوية غير ملائمة، ما أسفر عن تعرض عدد من أفراد البعثة للإغماء.

وأضاف البيان: “الطائرة اضطرت للعودة للواندا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية. للاطمئنان على الطائرة وعلاج عدد من أفراد البعثة المصابين”.