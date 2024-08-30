طائرة تحاول الهبوط 5 مرات دون جدوى

يوم الخميس، أثناء الرحلة AF1162 بين باريس وتينيريفي في جزر الكناري. حاول هذا القبطان خمس مرات الهبوط على المدرج في مطار تينيريفي جنوب الملكة صوفيا. عبثا.

وحاولت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A320، في البداية الهبوط ثلاث مرات. قبل أن يقرر الطاقم أخيرا الهبوط في غران كناريا في مطار لاس بالماس. وهي جزيرة أخرى في الأرخبيل. لكن القبطان رفض الاعتراف بالهزيمة.

ثم أقلعت الطائرة مرة أخرى باتجاه تينيريفي ولكن هذه المرة مرة أخرى تعذر الهبوط بعد محاولتين جديدتين.

للأسف، تم اتخاذ القرار بالعودة بشكل دائم إلى غران كناريا. ثم قامت فرق الخطوط الجوية الفرنسية برعاية الركاب.

وتمت إعادة جدولة رحلتهم إلى تينيريفي صباح يوم الجمعة. وتؤكد الشركة أنه تم إيواء هؤلاء الركاب لقضاء الليل.

وبما أن الظروف الجوية لم تتحسن، قرر الطاقم تحويل مساره إلى مطار لاس بالماس. حيث هبطت الطائرة بشكل طبيعي في الساعة 2:44 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وتأسفت الخطوط الجوية الفرنسية للإزعاج الذي قد يكون سببه ذلك. مذكرة أن سلامة الركاب وسلامة أفراد طاقمها هي ضرورة مطلقة.