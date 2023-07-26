طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر والسبب!

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، للهبوط في الجزائر. أثناء قيامها برحلة من إسطنبول، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة.

وافادت وكالة الأنباء التركية “الأناظول”، أن طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 أقلعت عند ساعات الظهيرة، من مطار إسطنبول.

وأثناء الرحلة –تقول الاناظول- “دخل راكب أجنبي لم يتم الإفصاح عن جنسيته الحمام وطال مكوثه هناك، ما ساور الشكك أفراد طاقم الطائرة.”

كما أضاف المصدر ذاته، أنه عند إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.

ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر. حسب ما افاد به نفس المصدر.

وعقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية، وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.