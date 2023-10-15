طائرة تعود أدراجها بسبب “حفاظة”

عادت طائرة أدراجها يوم الجمعة بعد أن أثير تهديد بوجود قنبلة بسبب حفاضات للكبار تركت في مرحاض الطائرة.

واضطرت طائرة متجهة إلى تامبا بولاية فلوريدا، إلى العودة إلى بنما، عاصمة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. التي تحمل الاسم نفسه، يوم الجمعة. بعد اكتشاف طرد مشبوه في المرحاض، حسبما نقلت صحيفة الغارديان.

وأوضحت هيئة الطيران المدني في بنما أن الطائرة التابعة لشركة كوبا إيرلاينز البنمية. وهي من طراز بوينج 737 وعلى متنها ما لا يقل عن 144 راكبا، عادت بالفعل بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وبالعودة إلى مدرج مطار بنما سيتي الدولي، تم عزل الطائرة وإخراج الركاب من الآلة. للسماح لوحدة شرطة متخصصة في المتفجرات بالتدخل.

وأوضح خوسيه كاسترو، رئيس قسم أمن المطار: “بعد التحقق، كانت حفاضة للكبار يمكن التخلص منها”. حتى أن شرطة بنما الوطنية نشرت صورة للحفاضة على عبوة سوداء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة كوبا إيرلاينز في بيان صحفي إنه بمجرد رفع التنبيه. تمكن المسافرون من العودة إلى مقاعدهم على متن الطائرة والمغادرة نهائيا هذه المرة باتجاه الولايات المتحدة.