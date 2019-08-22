طائرة خاصة تقل “الكناري” إلى السودان تحسبا لمواجهة المريخ

قررت إدارة شبيبة القبائل، التنقل إلى السودان، عبر رحلة خاصة، تحسبا لمواجهة نادي المريخ السوداني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وستشد التشكيلة القبائلية الرحال اليوم الخميس، إلى السودان، في رحلة خاصة تدوم أربعة ساعات، لتفادي إرهاق اللاعبين.

واختارت الإدارة القبائلية، فندق “Grand Holiday”، مكان لإقامة الفريق، قبل لعب مباراتهم المقررة يوم السبت المقبل.

ومن المبرمج أن يعود فريق شبيبة القبائل، إلى أرض الوطن، مباشرة بعد نهاية مواجهة المريخ، عبر نفس الطائرة الخاصة.

وتسعى إدارة “الكناري”، وضع الفريق في أحسن الظروف، على أمل العودة من السودان، بالتأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن شبيبة القبائل، فاز في مباراة الذهاب، بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية، على المريخ السوداني بـ1-0، في انتظار الحسم في مباراة العودة.