طائرة خاصة لإعادة حارس “الخضر” السابق سمير حجاوي إلى أرض الوطن

السلطات تستجيب لنداء استغاثة أطلقه من فرنسا

استجابت السلطات الجزائرية لنداء استغاثة أطلقه الحارس السابق لـ “الخضر”، سمير حجاوي، من أجل تسهيل مهمته في العودة إلى أرض الوطن، “قبل أن يعود في صندوق”، على حد تعبيره‪.

وظهر الحارس سمير حجاري في “فيديو” مؤثر ليلة عيد الفطر المبارك، يشتكي فيه عدم قدرته على تحمل المزيد من الألم، مناشدا وزير الشباب والرياضة، إعادته إلى أرض الوطن على متن طائرة طبية، مثلما تكفل بإرساله إلى فرنسا من أجل العلاج أواخر السنة الماضية‪.

ويتواجد حجاوي بإحدى مستشفيات فرنسا منذ نحو ستة أشهر، يعالج ورما سرطانيا أصابه في ضلعه الأيسر، لكن يبدو أن حالته الصحية ساءت في المدة الأخيرة، وصار همه العودة إلى الوطن حيا وملاقاة أفراد عائلته‪.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل قياسي “الفيديو الصادم” للحارس السابق لعديد الأندية الجزائرية، بما ساهم في إيصال صوته إلى السلطات المعنية، على أمل التدخل لإنقاذه‪.

وحرك نداء الحارس الخلوق الفائز بكأس العرب مع وفاق سطيف سنة 2008، السلطات الجزائرية ممثلة في والي ولاية تلمسان (ولايته) ووزارة الشبيبة والرياضة، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، حيث يجري التنسيق حاليا بين مسؤولي هذه الدوائر، قصد إجلائه عبر طائرة طبيبة خاصة‪.