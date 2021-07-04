طائرة خاصة لنقل أنصار الكناري الى البنين

قرر فريق شبيبة القبائل برعاية وزارة الشباب والرياضة تخصيص طائرة خاصة لنقل حوالي 350 مُناصر قبائلي الى العاصمة البينينية “كوتونو” لحضور مواجهة الكناري ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحسب مصادر النهار الرسمية، سيكون التنقل الى البنين يوم المباراة المُقررة يوم 10 جويلية المُقبل على أن تكون العودة مُباشرة بعد نهاية المباراة، ويبلغ سعر التذكرة الواحدة حوالي 13 مليون ونصف، وتُباع عند وكالة تورينغ، ويتضمن ثمن التذكرة أيضا سعر الحجر بعد العودة الى الجزائر.