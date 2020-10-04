طائرة خاصة لنقل طاقم طبي من العاصمة الى الوادي لإجراء عملية جراحية مستعجلة لطفل

سخّرت شركة سونطراك طائرة خاصة، لجلب الطاقم الطبي الخاص بطب وجراحة العظام والمفاصل ببن عكنون الى ولاية الوادي.

وذلك الى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل بشير بن ناصر بالوادي، من أجل إجراء عملية جراحية مستعجلة لطفل يقطن بقرية دوار الماء الحدودية بالوادي.

حيث سقط من علو 9 أمتار نتيجة صعقة كهربائية، أصيب على إثرها بكسور على مستوى العمود الفقري.

وبسبب صعوبة الحالة التي يعانيها الطفل واستحالة تحويل الحالة إلى المراكز الجامعية خارج الولاية، نسق مدير الصحة

بالولاية ووالي الوادي مع المدير العام لمجمع سونطراك.

وتم تسخير طائرة خاصة لجلب الطاقم الطبي الخاصة بجراحة العظام والمفاصل ببن عكنون لإجراء هذه العملية الجراحية.