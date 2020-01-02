طائرة خاصة لنقل محرز إلى مصر يوم الثلاثاء

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تخصيص طائرة خاصة لنقل النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل.

نجم مانشستر سيتي الانجليزي حسب ماكشف عنه موقع “كووورة” العربي اليوم الخميس سيُنقل لمدينة الغردقة لحضور حفل توزيع جوائز الكاف لسنة 2019.

“محرز” سيُرافقه على متن الطائرة الخاصة المرشحين الآخرين لجائزة الكرة الذهبية الإفريقية “ساديو ماني” وكذا “محمد صلاح”.

وستحضر الطائرة الخاصة النجوم الثلاثة، من مطار هيثرو بلندن يوم الحفل، مباشرةً إلى مطار الغردقة، على أن تعود بهم عقب انتهاء الحدث.