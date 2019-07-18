طائرة خاصة من آخر طراز «بوينغ737» لجلب الخضر من القاهرة ظهيرة يوم السبت

تعزيز طاقم الجوية لإعادة كافة أنصار «الخضر»يومي 20 و21 جويلية بأمر من الوزير الأول

1400 مناصر «حراڤ» بمصر سيتم إعادتهم إلى الجزائر

أوامر لطياري رحلات الحج بالتوجه من السعودية مباشرة إلى مصر لجلب أزيد من 5 آلاف مناصر

خصصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية طائرة خاصة من طراز «بوينغ 737» لنقل أشبال، جمال بلماضي، من مطار القاهرة إلى مطار هواري بومدين، يوم السبت القادم.

أي بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي.

وستقلع الطائرة من مطار هواري بومدين الدولي، صبيحة يوم السبت، باتجاه مطار القاهرة، على أن تكون رحلة العودة

في ظهيرة اليوم نفسه، قبل خروج موكب الفريق الوطني في جولة عبر شوارع العاصمة على متن حافلة خاصة

مبرمجة في المساء، وقال المكلف بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، إن الطائرة التي ستقل «الخضر»

هي من طراز «بوينغ 737» كبيرة الحجم ومزودة بأحدث التقنيات، وأنها ستقلع من الجزائر، صبيحة يوم السبت،

على أن تكون رحلة العودة لمحاربي الصحراء خلال ظهيرة اليوم نفسه، أما بشأن ملف عودة أنصار الخضر «الحراڤة»

الذين دخلوا الأراضي المصرية ورفضوا العودة إلى التراب الوطني، فإن عددهم –يشير أندلسي- فاق الألف وأربعمائة مناصر،

وأن عدد الأنصار الذين يتوجب على إدارة الشركة نقلهم فاق الخمسة آلاف، سيتم نقلهم عبر رحلات عادية وخاصة،

تطبيقا لتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي أمر بعدم ترك الجزائريين العالقين بمصر والذين رفضوا العودة إلى الجزائر من أجل مناصرة الخضر.

وعليه يؤكد المكلف بالإعلام على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن إدارة المؤسسة قد دعمت مندوبها في القاهرة

بأعوان من مديرية عمليات الأرض، من أجل ضمان التكفل الحسن برحلات العودة، التي ستساهم فيها طائرات نقل الحجاج

التي ستربط مطار هواري بومدين بالسعودية ثم القاهرة ثم الجزائر سنخصص طائرات كبيرة الحجم بطاقة ثلاثمائة مقعد، من أجل إعادة أنصار الخضر.

وقد خصصت السلطات العليا خلال آخر مجلس وزاري مشترك، ثمانية وعشرون طائرة، منها ثلاثة عشر طائرة تابعة للجوية

الجزائرية وستة أخرى تابعة للطاسيلي للطيران لنقل أربعة آلاف وثمانمئة مناصر إلى القاهرة، تضاف إليها تسع طائرات تخص وزارة الدفاع الوطني.