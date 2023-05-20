طائرة خاصة ودولارات.. محمد رمضان يثير الجدل مُجددا

عاد الفنان المصري محمد رمضان، ليثير الجدل مجدداً بسبب صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء عودته من الولايات المتحدة.

وظهر محمد رمضان في الصورة من داخل طائرة خاصة وبجواره عدد كبير من الدولارات في المقعد المجاور له. بينما كان يتصفح هاتفه غير مبالي للأمر.

ولم يعلق محمد رمضان على صورة الدولارات الموضوعة على أعلى الشنطة مكتفياً بنشر الصورة. إلا أن كافة التعليقات ركزت على وجود الأموال.

وانهالت التعليقات على صورة محمد رمضان، فهناك من اعتبره تصرفاً مستفزاً ومتعمداً لإثارة الجدل. بينما اعتبر البعض أنها رغبة منه في الإشارة إلى الربح الكثير من حفلاته في أمريكا.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها محمد رمضان جدا بنشر صور لأمواله والدولارات. حيث إنه في أفريل 2021 نشر مقطع فيديو عبر إنستغرام وهو يلقي بكميات كبيرة من الدولارات في المسبح.